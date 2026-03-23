Brasil sufre dos bajas por lesión

En sus primeros partidos del año en preparación hacia el Mundial, la Canarinha enfrentará el jueves a Francia, en Boston, y el martes de la próxima semana a Croacia, en Orlando.

Magalhães se lastimó la rodilla derecha el domingo en la derrota 2-0 de su equipo ante el Manchester City en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. El jugador del Arsenal es un teórico titular para el seleccionador Carlo Ancelotti en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a Sandro del Flamengo sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho el domingo en un partido del Campeonato Brasileño ante el Corinthians, que terminó en empate 1-1, informó su club. Además la Canarinha estrenó la nueva indumentaria para el Mundial 2026.