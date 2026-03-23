El argentino Nahuel Tenaglia se convierte en jugador centenario del Alavés en Primera

El zaguero, que llegó en la temporada 2021-22 a Vitoria, suma 146 partidos en total, entre Primera, Segunda y Copa del Rey, y sigue de cerca a Hermes Aldo Desio en la clasificación de extranjeros con más partidos en la máxima categoría.
Nahuel Tenaglia es el cuarto jugador no español con más partidos en la historia albiazul.
Desio es tercero con 125 encuentros disputados; el también argentino Martín Astudillo es el segundo con 149; y el brasileño Magno Mocelin disputó 155.
En cifras globales en Primera División, Tenaglia ocupa la vigésima posición empatado con Delfí Geli, y en todas las categorías se encuentra en el puesto 35 con 146 partidos, solo superado por Antonio Sivera entre los integrantes actuales de la plantilla.