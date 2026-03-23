El cubano Hernández recupera el liderado de Herediano y Saprissa le sigue de cerca

El Herediano, dirigido por el argentino José Giacone, le dio la vuelta al marcador para llevarse un triunfo vital que los coloca en la primera posición con 25 unidades. Saprissa es segundo a solamente un punto de diferencia, mientras Cartaginés es tercero con 23.

Alajuelense se adelantó con la anotación de Creichel Pérez, al minuto 4. Sin embargo, Herediano reaccionó rápidamente con un tanto de Hernández al minuto 8. El cubano luego se convirtió en el héroe del encuentro al marcar el gol del triunfo en el minuto 86.

Con este resultado, el Alajuelense se ubica en la cuarta casilla con 18 puntos, lo que compromete su clasificación a falta de cinco jornadas para que finalice la primera parte del torneo. Los vigentes campeones tienen las mismas unidades que tiene Liberia y Sporting, quienes son quinto y sexto, respectivamente.

En otro partido de la jornada, Saprissa ganó por 1-3 a San Carlos y se mantiene firme en la lucha por el liderato. Los llamados morados fueron claros dominadores del partido.

Al minuto 40 el defensor con Kendall Waston abrió el marcador, mientras que Jefferson Brenes (77) y Luis Javier Paradela (83) ampliaron la ventaja. San Carlos logró descontar en el cierre con Brian Martínez (95).

La fecha se completó con la victoria de Pérez Zeledón por 3-1 ante Cartaginés, Puntarenas perdió por 0-1 con Liberia y Guadalupe empató 0-0 con Sporting.

El torneo de Clausura se compone de una primera fase de 18 jornadas, de la cual los cuatro primeros lugares se clasifican para las semifinales.