El delantero del Toluca Paulinho, convocado con Portugal tras las lesiones de Leão y Mora

João Paulo Dias Fernandes 'Paulinho', de 33 años, cuenta con tres partidos y dos goles al servicio de la selección de Portugal, para la que jugó por última vez en 2020.

El delantero está brillando en el Toluca, con el que lleva tres temporadas consecutivas como máximo goleador de la Liga MX y ha ganado un Apertura, un Clausura, un Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de la Concacaf.

La Federación portuguesa precisó en la nota que Paulinho se unirá al resto del grupo en la ciudad mexicana de Cancún, donde Portugal preparará su choque contra la selección de México del día 28, que servirá para inaugurar el recién remodelado Estadio Azteca de Ciudad de México.

El combinado luso partirá después hacia la ciudad estadounidense de Atlanta, donde el 31 se enfrentarán a EE. UU.

En estos encuentros, los primeros de preparación para el Mundial de 2026, Martínez no podrá contar con el delantero del AC Milan Rafael Leão ni con el mediocampista del Oporto Rodrigo Mora, bajas de última hora que se suman a Cristiano Ronaldo en la lista de indisponibles.

Algunos futbolistas que forman parte de esta convocatoria, que fue anunciada el pasado viernes, son el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el medio del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.