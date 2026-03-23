El portero del Celta Radu, lesionado en el gemelo, no jugará la repesca con Rumanía

El seleccionador rumano, Mircea Lucescu, ha citado al portero Laurentiu Popescu (Universidad de Craiova) para suplir la baja del guardameta celeste, quien este lunes será sometido a pruebas de imagen para conocer el tiempo que deberá permanecer de baja.

El próximo jueves, Rumania disputará la semifinal contra Turquía del playoff de repesca para el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de victoria, la selección rumana se medirá al vencedor del Eslovaquia-Kosovo, el martes 31.