El portero luso Diogo Costa se perderá por lesión los partidos contra México y EEUU

Costa, de 26 años, ha sufrido una lesión en los aductores al servicio de su club, el Oporto, y tras ser sometido a exámenes, el departamento médico de la selección lo declaró no apto, según dijo la Federación en un comunicado.

En su lugar, el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, convocó a Ricardo Velho, que actualmente juega en el Gençlerbirligi de la Liga turca y que será la tercera opción detrás de José Sá, del Wolverhampton inglés y del exbético Rui Silva, del Sporting.

La baja de Diogo Costa amplía la lista de titulares indisponibles para Martínez, que tampoco podrá contar con el central Rúben Dias, el delantero Rafael Leão ni el capitán y máximo referente del equipo, Cristiano Ronaldo.

Portugal comenzará su preparación para el Mundial 2026 el próximo día 28 de marzo contra la selección de México, en un partido que servirá para inaugurar el recién remodelado Estadio Azteca de Ciudad de México, y el 31 se enfrentará a EE.UU. en la ciudad estadounidense de Atlanta.