El rápido debut de Jorge Bava en Nacional marca la octava jornada del Apertura uruguayo

La derrota con remontada incluida frente a Defensor Sporting sentenció el viernes a Jadson Viera, quien un día después fue destituido, pese a que en 2025 llevó al equipo a conquistar la liga local.

Este domingo, Bava fue anunciado como su reemplazante e inmediatamente comenzó a trabajar con la misión de sacar al Tricolor de la crisis deportiva que atraviesa.

Pese a ser el vigente campeón uruguayo, este año perdió la Supercopa frente a Peñarol, cayó en casa en el Clásico del Torneo Apertura y marcha décimo en dicho certamen con apenas diez puntos acumulados y tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros.

Campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa de Paraguay en 2025 con Cerro Porteño, Bava se estrenará con Nacional ante Cerro Largo y de esa forma retornará a un equipo al que defendió como jugador en 189 partidos y con el que conquistó cinco ediciones del Campeonato Uruguayo.

Si bien por el momento se desconoce el once por el que apostará el nuevo director técnico para el partido frente a Cerro Largo, es un hecho que Maximiliano Gómez podría volver a integrarlo luego de cumplir con la sanción que tenía por haber sido expulsado en la sexta fecha.

También este martes, Deportivo Maldonado recibirá a Montevideo City Torque y Central Español visitará a Liverpool.

Un día después, Peñarol buscará mantenerse en lo más alto del torneo en el juego que disputará frente a Boston River. El equipo de Diego Aguirre suma 16 unidades y comparte la primera posición con Racing.

El Aurinegro no podrá contar con Maximiliano Olivera, quien fue expulsado en la victoria frente a Cerro.

El miércoles también se jugarán los partidos Albion-Montevideo Wanderers y Cerro-Juventud. Finalmente, la jornada culminará el jueves con los partidos Racing-Progreso y Danubio-Defensor Sporting.

- Encuentros de la octava fecha del Torneo Apertura:

24.03: Deportivo Maldonado-Montevideo City Torque, Liverpool-Central Español, Nacional-Cerro Largo.

25.03: Albion-Montevideo Wanderers, Cerro-Juventud, Boston River-Peñarol.

26.03: Racing-Progreso, Danubio-Defensor Sporting.