Fútbol argentino: Adam Bareiro, sensación xeneize

El atacante guaraní, que venía del fútbol brasileño, suma tres goles desde su llegada al conjunto xeneize, en el que se ha convertido rápidamente en una de las principales figuras del equipo. Su rendimiento y capacidad goleadora le han permitido ganarse el reconocimiento de la afición y el respaldo de los seguidores.

Torneo Apertura argentino. Fecha 10:

Viernes: Atlético Tucumán 1-Gimnasia y Esgrima 0 y Banfield 1-Tigre 0. Sábado: Vélez Sarsfield 0-Lanús 1; Defensa y Justicia 2-Unión de Santa Fe 0; Newell’s 1-Gimnasia y Esgrima Mendoza 0; Independiente 1-Talleres 2; Belgrano 1-Racing 2. Domingo: Sarmiento 2-Aldosivi 0; Estudiantes RC 0-River Plate 2; Boca Juniors 2-Instituto 0; Argentinos Juniors 1-Platense 0; Independiente Rivadavia 2-Rosario Central 0. Lunes: Estudiantes 5-Central Córdoba 0. Mañana: 19:00: Riestra-San Lorenzo.