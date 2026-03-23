Gabriel Magalhães y Alex Sandro, nuevas bajas de Brasil

En sus primeros partidos del año en preparación hacia el Mundial, la Canarinha enfrentará el jueves a Francia, en Boston, y el martes de la próxima semana a Croacia, en Orlando.

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Magalhães se lastimó la rodilla derecha el domingo en la derrota 2-0 de su equipo ante el Manchester City en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El jugador del Arsenal es un teórico titular para el seleccionador Carlo Ancelotti en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Exámenes médicos “constataron” que el zaguero “no está apto para los juegos de esta Fecha FIFA”, informó la CBF sin dar mayores detalles sobre la lesión.

No será llamado un reemplazante, con Bremer (Juventus), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira y Danilo (Flamengo) como candidatos a formar dupla de centrales con Marquinhos (Paris Saint-Germain).

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Ancelotti sí llamó sustituto en el caso de Alex Sandro: Kaiki, lateral izquierdo del Cruzeiro. El jugador del Flamengo sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho el domingo en un partido del Brasileirão ante el Corinthians, que terminó en empate 1-1, informó su club.

Sintió la molestia en la primera mitad, y fue sustituido por Ayrton Lucas en el descanso. Ya Brasil había perdido por lesión al portero Alisson, del Liverpool inglés, y Hugo Souza, del Corinthians, fue convocado en su lugar.

Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia en el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. AFP