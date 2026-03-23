Igor Thiago ve en Ancelotti una oportunidad única en su debut con la selección brasileña

"Es Ancelotti, no hay palabras. Es un entrenador con una experiencia enorme y muy exitoso. Si puedo aprender aunque sea un poco de lo que tiene para enseñarme, lo voy a aprovechar", afirmó el futbolista del Brentford inglés, en una entrevista divulgada este lunes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Convocado para los amistosos de Brasil con Francia y Croacia, Igor Thiago afirmó que buscará aprovechar la oportunidad para mostrar sus cualidades y ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial de Fútbol de 2026.

El jugador de 24 años calificó como un logro el que Ancelotti lo hubiera seleccionado para actuar con la Canarinha.

"Solo quien vive este momento entiende lo que significa", dijo el futbolista, que ya está con el resto del equipo en Orlando donde se prepara para los amistosos.

El centrocampista atraviesa el mejor momento de su carrera en el Brentford inglés, donde suma 19 goles en la temporada de la Premier League y disputa el liderato de artilleros con el noruego Erling Haaland.

El futbolista brasileño, nacido en el municipio de Gama, en el Distrito Federal de Brasilia, recordó también los trabajos que desempeñó en su infancia como vendedor ambulante y ayudante de construcción, experiencias que, según explicó, marcaron su carácter y le impulsaron a valorar el momento que vive en la actualidad.

Brasil se enfrentará este jueves a Francia, en Boston, y el próximo 31 de marzo lo hará con Croacia, en Orlando.

Los dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue la lista definitiva de convocados para el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.