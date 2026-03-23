La Community Shield 2026 se jugará en Cardiff el 16 de agosto

El encuentro, que enfrenta tradicionalmente a los campeones de la Premier League y de la FA Cup, tendrá lugar en el Principality Stadium, que ya albergó este partido en seis ocasiones entre 2001 y 2006 durante la reconstrucción de Wembley y ha sido de nuevo elegido por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

Desde su regreso al estadio londinense en 2007, la Community Shield solo se ha trasladado en dos ocasiones; la primera de ellas en 2012 a Villa Park (Birmingham), por los Juegos Olímpicos, y en 2022 al King Power Stadium (Leicester), debido a la final de la Eurocopa femenina.

La FA también confirmó que anunciará más detalles del encuentro que abre la temporada del fútbol inglés una vez finalice la temporada 2025-2026 y queden definidos los equipos participantes.