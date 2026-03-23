La fragilidad defensiva sigue condenando al Mallorca de Demichelis

El conjunto balear consiguió adelantarse a la hora de juego con un gran gol de Pablo Torre, pero fue incapaz de mantener la ventaja más de cinco minutos, puesto que un mal despeje de Omar Mascarell hacia el punto de penalti propició enseguida el tanto del empate de Rafa Mir.

Cuando el partido se igualó y los bermellones quedaron aturdidos por el golpe, una jugada en la banda de Antonio Sánchez, que tardó mucho en reaccionar a la genialidad en forma de taconazo de Aleix Febas, terminó por convertirse en el gol de la victoria del Elche.

Son ya 47 goles encajados en 29 partidos para el elenco insular, que en las tres primeras jornadas con Demichelis al mando ha recibido cinco goles, y en lo que va de 2026 ha encajado 23 tantos, una media de prácticamente dos por partido.

El Mallorca deberá solucionar con urgencia sus problemas defensivos si no quiere descolgarse de la lucha por la permanencia, en la que se ha situado de nuevo en puestos de descenso en el actual parón de selecciones y con la perspectiva de tener al Real Madrid como próximo rival en Son Moix.