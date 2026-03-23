La selección de Honduras viaja a España para el amistoso ante Perú

La H salió hacia Madrid desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, norte de Honduras.
Para el juego ante Perú, que se disputará en Leganés, Molina convocó a 26 jugadores que militan en equipos locales y en el exterior, entre ellos Kervin Arriaga, del Levante español.
Molina, quien asumió como seleccionador hondureño el pasado 3 de marzo, fue contratado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para que busque la clasificación al Mundial de 2030.
Los convocados por Molina para el partido ante Perú son los siguientes:
Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Alex Guity (Universidad Pedagógica) y Luis Ortiz (Motagua).
Defensas: Clinton Bennett (Olimpia), Christopher Meléndez (Motagua), Denil Maldonado (Rubin Kazan-RUS), Darlin Mencía (Montevideo Wanderers-URU), Giancarlo Sacaza (Motagua), Joseph Rosales (Austin FC-USA), Julián Martínez (Alverca-POR), Kevin Guity (Olimpia) y Luis Vega (Motagua).
Centrocampistas: Alejandro Reyes (Motagua), Deiby Flores, Edwin Rodríguez (Olimpia), Jorge Álvarez (Olimpia), Kervin Arriaga (Levante-ESP) y Leandro Padilla (Inter Miami-USA).
Delanteros: Alenis Vargas (Manisa-TUR), Erick Puerto (Platense), Dereck Moncada (Internacional de Bogotá-COL), Exon Arzú (Real España), Jorge Benguché (Olimpia), Luis Palma (Lech Poznan-POL), Mike Arana (Real España) y Rigoberto Rivas (Kocaelispor-TUR).