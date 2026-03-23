Longoria sale definitivamente del Marsella

El propietario del club, el multimillonario Frank McCourt, aseguró que ha encontrado "un acuerdo sobre las condiciones de salida" de Longoria, al que agradece "el compromiso, la pasión y el trabajo de estos seis últimos años".

El expresidente, por su parte, agradece "la confianza" y "la gratitud" que ha tenido en el Olympique de Marsella, mientras la prensa publica su posible llegada a la Juventus de Turín, donde ya fue responsable de fichajes entre 2015 y 2018.

El final esperado después de que el mes pasado su papel fuera restringido al de representación institucional, mientras que las labores ejecutivas quedaban en manos de Alban Juster.

Fue la última pirueta de Longoria en el club a cuya presidencia llegó en 2021, tras una de las habituales crisis internas y donde consiguió las semifinales de la Liga Conferencia de 2022 y de la Liga Europa de 2024, dos subcampeonatos de liga y la participación en dos ocasiones en la Liga de Campeones.

Sin embargo no logró la estabilidad institucional de un club volcánico ni tampoco una regularidad deportiva que se saldó con el desfile por el banquillo de siete entrenadores.