México arranca preparación para duelo ante Portugal en reapertura del Azteca

El equipo del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre tendrá una dura prueba ante el combinado luso, uno de los de mayor calidad en Europa, a pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, su principal figura, quien presenta una lesión muscular.

El conjunto mexicano trabajó a buen ritmo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde también concentrará para el Mundial en el que debutará el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

En un ambiente relajado y de buen humor, los jugadores tuvieron su primera práctica liderados por Guillermo Ochoa, veterano guardameta, quien busca grabar su nombre en la lista final para asistir a su sexta Copa del Mundo.

A Raúl Jiménez, delantero del Fulham de la Premier League, se le notó de buen ánimo, a pesar de que el pasado 11 de marzo falleció su padre.

Jiménez es la mayor apuesta en el ataque en el combinado de Aguirre que en este partido tendrá para probar a su pareja entre Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, y el argentino Germán Berterame, otro naturalizado.

Los otros candidatos para acompañar a Raúl son Alexis Vega, artillero del campeón Toluca, quien se ha recuperado de una lesión en la rodilla derecha, y Armando 'Hormiga' González, joven goleador de 22 años del Guadalajara.

Se tiene previsto que Portugal llegue a Cancún, Quintana Roo, México, este martes, donde se concentrará antes de viajar para el partido del próximo sábado en el Estadio Azteca.

Entre las sorpresas en la convocatoria del seleccionador español Roberto Martínez destaca Paulinho, delantero del Toluca, quien fue llamado ante las ausencias de Rafael Leao y Rodrigo Mora.