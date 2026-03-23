Nainggolan será juzgado en un caso de blanqueo de capitales relacionado con narcotráfico

La Fiscalía de Bruselas acusa al futbolista de haber ocultado el origen ilícito de fondos o haber participado en su transferencia, en una causa en la que también están implicadas otras quince personas.

La investigación se centra en la importación de cocaína desde Sudamérica y su posterior distribución en Bélgica.

Nainggolan fue detenido a finales de enero de 2025 junto a otros sospechosos en una operación policial que incluyó una treintena de registros y en la que se confiscaron drogas, armas, dinero en efectivo y artículos de lujo. En total, se decomisaron 2,7 kilos de cocaína y unos 370.000 euros.

El exjugador del Roma y del Inter de Milán nunca ha sido señalado como participante directo en el tráfico de estupefacientes, pero los investigadores detectaron movimientos financieros sospechosos, entre ellos la recepción de más de 100.000 euros en pocos meses procedentes de Nasr-Eddine Sekkaki, hermano de un conocido criminal y uno de los principales implicados en la trama.

El propio jugador ha defendido que ese dinero corresponde a un préstamo que solicitó en un momento de dificultades personales, cuando sus cuentas bancarias estaban bloqueadas tras su divorcio.

Según su versión, necesitaba liquidez para hacer frente a deudas, entre ellas algunas derivadas de su afición al juego.

Nainggolan, que se enfrenta a una posible pena de hasta cinco años de prisión, ha negado haber blanqueado dinero.