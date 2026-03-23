Valverde encabeza la convocatoria de Uruguay en la que destaca el regreso de Muslera

Valverde, jugador del Real Madrid, volverá a defender a la Celeste luego de su ausencia en los amistosos que el conjunto dirigido por el argentino Marcelo Bielsa disputó en noviembre ante México y Estados Unidos.

Al igual que Valverde, también retornaron a la convocatoria los centrocampistas Nicolás de la Cruz y Brian Rodríguez, así como el atacante Darwin Núñez.

Entre tanto, Muslera es la principal novedad en la nómima uruguaya luego de varios años de ausencia.

Campeón de la Copa América en 2011, el último partido con Uruguay del actual portero del Estudiantes de La Plata argentino fue un amistoso disputado en junio de 2022.

En caso de ser convocado para el Mundial 2026, Muslera se convertirá en el primer uruguayo con participación en cinco ediciones del mayor torneo del fútbol.

Contrario a ellos, los habituales convocados que no estarán son el lateral Nahitan Nández y el centrocampista Rodrigo Bentancur, quien se recupera de una lesión.

En la próxima fecha FIFA, Uruguay se enfrentará a Inglaterra en Wembley el 27 de marzo a las 19:45 hora local (19:45 GMT).

Cuatro días después se medirá con Argelia en el Allianz Stadium de la ciudad italiana de Turín. Ese partido será a las 20:30 hora local (18:30 GMT).

De esta forma, Uruguay continúa preparándose para próximo Mundial, donde compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y España.

Arqueros: Santiago Mele (Monterrey-MEX), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata-ARG) y Sergio Rochet (Internacional-BRA).

Defensas: José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ENG), Mathías Olivera (Napoli-ITA), Matías Viña (Flamengo-BRA) y Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA).

Mediocampistas: Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX), Manuel Ugarte (Manchester United-ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Facundo Torres (Austin Football Club-USA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araujo (Sporting Club-POR), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Nicolás Fonseca (Real Oviedo-ESP) y Federico Valverde (Real Madrid-ESP).

Delanteros: Agustín Álvarez Martínez (Monza-ITA), Rodrigo Aguirre (América-MEX), Darwin Núñez (Al-Hilal-KSA) y Federico Viñas (Real Oviedo-ESP).