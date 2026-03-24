Cucurella: "La ilusión de jugar un Mundial es única"

A falta de 80 días para el inicio del Mundial 2026, la selección española en la última ventana, la de marzo, ha cambiado la mitad de los integrantes que se proclamaron campeones de la Eurocopa 2024.

"Al final es fruto de que estamos jugando muchos partidos", reflexionó Cucurella, que ha superado una lesión reciente. "Algunos jugadores llevamos dos veranos sin parar y con este, si entramos en la lista, serían tres".

"Eso pasa factura, pero la ilusión de jugar un Mundial es único. Sería mi primera vez y eso deja todo en el olvido. Aún queda mucho para recuperar a piezas importantes de la selección y ojalá llegar con la máxima energía con todos nuestros jugadores", deseó.

El sueño de Cucurella es jugar el Mundial y alcanzar la final para reencontrarse con el estadio Estadio Nueva York Nueva Jersey﻿, donde se proclamó campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea el pasado verano.

"Sería mucho orgullo y un privilegio. Ojalá volver al estadio donde el año pasado conseguimos ser campeones. Sería un honor, significaría que estamos a un paso de la gloria. Deseamos que tras estos años trabajando llegue ese momento", dijo.

Tras la suspensión de la Finalissima ante Argentina, Cucurella reconoció que ha bromeado con su compañero Enzo Fernández, pero no dio importancia a ninguna declaración en la que se haya afirmado que España no quería jugar el encuentro.

"Lo decía de broma, teníamos muchas ganas de jugar. Era un tema que comentábamos mucho, pero por varios factores no se ha podido disputar. Ojalá nos encontremos en el Mundial, que seguro que será un gran partido", sentenció deseando un cruce futuro con Argentina, actual campeona del mundo.