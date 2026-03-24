Danilo se dice mejor preparado en su regreso a la selección brasileña cuatro años después

Danilo recordó que fue convocado por primera vez hace cuatro años, cuando solo tenía 21 años y era un joven futbolista que estaba comenzando a sobresalir en el Palmeiras.

"Ahora tengo más experiencia. Tras una historia linda con Palmeiras, jugué en el exterior. Disputé la Premier League con el Nottingham Forest y volví a Brasil para jugar con Botafogo", afirmó en declaraciones al portal de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Agregó que hoy está viviendo una gran fase en el club carioca y por eso se considera más preparado para servir en la selección.

El jugador dijo que su buena fase lo tiene como el segundo en la clasificación de goleadores del Campeonato Brasileño, con cinco anotaciones, algo que ni él mismo esperaba.

"Nunca imaginé que disputaría el título de goleador en un Campeonato Brasileño; estoy muy feliz por anotar goles y ayudar al Botafogo", afirmó.

Concentrado desde el lunes en Orlando, Danilo fue uno de los nueve futbolistas convocados por primera vez por el seleccionador Carlo Ancelotti, de pruebas antes de definir la lista final para el Mundial 2026.

El técnico italiano admitió que incluyó a Danilo debido a que la selección brasileña tiene carencias en el centro de la cancha, con pocos jugadores consolidados, y a que el centrocampista del Botafogo viene destacándose.

Danilo ha tenido la oportunidad de reencontrarse con Davide Ancelotti, que fue entrenador del Botafogo en el segundo semestre de 2025 y es auxiliar de su padre en la comisión técnica de Brasil.

Sobre los amistosos, afirmó que la expectativa es alta porque Francia y Croacia son grandes selecciones que siempre llegan a las fases finales en los mundiales.

"Creo que esos partidos nos fortalecerán y nos dejarán más preparados", aseguró.

Brasil, cinco veces campeón del mundo, se enfrentará el jueves a Francia, en Boston, y, cinco días después, a Croacia, en Orlando, en amistosos preparatorios para el Mundial.

Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue la lista definitiva de convocados para el certamen, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.