El argentino Soulé (Roma) vuelve a entrenarse con el grupo más de un mes después

El segundo punta jugó sus últimos minutos ante el Nápoles, el pasado 15 de febrero. Desde entonces, la inflamación en la ingle le impidió ayudar a los de Gian Piero Gasperini, que durante su ausencia ganaron sólo dos de los siete partidos disputados en ese período.

La baja de Soulé mermó el peligro ofensivo de los 'giallorossi', que cayeron eliminados en Liga Europa ante el Bolonia.

Su regreso al terreno de juego junto al resto de sus compañeros abre la posibilidad a su presencia ante el Inter de Milán, en el importante choque de Serie A que se disputará el próximo 5 de abril en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), con la necesidad de puntos del Roma para mantenerse en la pelea por los puestos de Liga de Campeones.