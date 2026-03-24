El Atlético publica el derribo de Carvajal a Llorente “esperando a Tiempo de Revisión”

En la primera parte del encuentro del pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu entre el Atlético y el Real Madrid, con 0-0 en el marcador, Llorente remató a portería en el área rival e inmediatamente después fue derribado por una entrada a ras de suelo de Carvajal. El árbitro, Munuera Montero, no señaló penalti en esa acción.

En el programa ‘Tiempo de Revisión’, al que alude el club rojiblanco en su mensaje en ‘X’, el Comité Técnico de Árbitros selecciona cada jornada algunas jugadas de LaLiga EA Sports (también de LaLiga Hypermotion y Liga F) y analiza y explica si ha sido correcta o no la decisión del colegiado, si se ha aplicado bien el reglamento, si se ha empleado de forma acertada el VAR y cuestiones arbitrales acerca de la acción valorada en el video.