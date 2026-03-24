El defensor panameño Murillo destaca la importancia de los amistosos contra Sudáfrica

"Queremos empezar desde ya a tener clara la idea de lo que el entrenador (Thomas Christiansen) quiere y lo que tiene en mente para el Mundial y todo lo que viene para nosotros", manifestó el lateral del Besiktas turco.

"Son dos partidos que nos ayudan, nos dan forma y nos permiten retomar el estilo de juego que hemos mostrado anteriormente después de mucho tempo" sin jugar juntos, explicó.

Murillo ha vuelto a las convocatorias de la Roja luego de perderse por una lesión los dos últimos partidos de las eliminatorias.

"Físicamente estoy bien, mentalmente muy bien también y con muchas ganas de estar aquí después de no haber podido jugar los últimos partidos con la selección", afirmó.

La selección panameña cumplió este martes el primer entrenamiento en la ciudad de Durbán, sede del partido del próximo 27 de marzo, con 18 de los 23 jugadores convocados por Christiansen.

Este mismo martes se incorporaron Andrés Andrade, César Blackman, Martín Krug, Jorge Gutiérrez, José Fajardo, César Yanis, Kadir Barría, Ismael Díaz y Adalberto Carrasquilla. Tras el entrenamiento se sumaron el capitán Aníbal Godoy y Carlos Harvey, ambos procedentes del fútbol estadounidense.

Para este miércoles está prevista la llegada de los últimos tres jugadores que completarán la plantilla: el guardameta César Samudio, el defensor Jiovany Ramos y el volante José Luis Rodríguez.

Las selecciones de Panamá y Sudáfrica se medirán este viernes en el Moses Mabhida Stadium de Durbán y el día 31 en el DHL Stadium de la Ciudad del Cabo.

La formación panameña hoy tuvo además su primer contacto con el balón oficial del próximo Mundial, el Trionda.