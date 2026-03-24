El Wolfsburgo toma ventaja ante el Lyon (1-0) y el Arsenal doblega al Chelsea (3-1)

El Wolfsburgo irá a Francia con una mínima renta. En el minuto 14, en un contragolpe, Beerensteyn anotó el único gol del encuentro, tras un rebote en la defensa rival que descolocó a la portera Christiane Endler y que supuso la derrota del conjunto dirigido por el español Jonatan Giráldez.

También se adelantó en la eliminatoria el Arsenal, con los dos goles de renta con los que acudirá al duelo de vuelta en terreno del Chelsea.

A los tantos de las 'gunners' Stina Blackstenius y Chloe Kelly en la primera parte contestó Lauren James en el segundo tiempo con el 2-1 para las visitantes, pero Alessia Russo restableció la diferencia con el 3-1 para el Arsenal.