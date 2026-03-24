Fútbol Internacional
24 de marzo de 2026 - 19:05

El Wolfsburgo toma ventaja ante el Lyon (1-0) y el Arsenal doblega al Chelsea (3-1)

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Redacción deportes, 24 mar (EFE).- Un gol de Lineth Beerensteyn dio este martes ventaja al Wolfsburgo frente al Lyon (1-0) y el Arsenal, vigente campeón, logró un triunfo por 3-1 frente al Chelsea, en los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, que se completarán este miércoles con el Real Madrid-Barcelona y el Manchester United-Bayern Múnich.

Por EFE

El Wolfsburgo irá a Francia con una mínima renta. En el minuto 14, en un contragolpe, Beerensteyn anotó el único gol del encuentro, tras un rebote en la defensa rival que descolocó a la portera Christiane Endler y que supuso la derrota del conjunto dirigido por el español Jonatan Giráldez.

También se adelantó en la eliminatoria el Arsenal, con los dos goles de renta con los que acudirá al duelo de vuelta en terreno del Chelsea.

A los tantos de las 'gunners' Stina Blackstenius y Chloe Kelly en la primera parte contestó Lauren James en el segundo tiempo con el 2-1 para las visitantes, pero Alessia Russo restableció la diferencia con el 3-1 para el Arsenal.