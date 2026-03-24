España arranca sin Lamine Yamal, Marcos Llorente y Laporte

El seleccionador Luis de la Fuente, viendo el desgaste físico de sus 27 internacionales y alguna molestia, dio descanso el primer día de entrenamientos a Lamine Yamal, Marcos Llorente y Laporte.

Los tres realizaron bicicleta estática en una banda del campo de entrenamiento donde se ejercitaron el resto de internacionales, antes de series de estiramientos y tratamiento fisioterapeútico en el interior de las instalaciones.

El resto de internacionales regresó a los entrenamientos con un gran ambiente tras cuatro meses sin compartir momentos en la selección. Después de las suaves carreras con las que iniciaron la mañana, en plenos rondos con balón preguntaron al portero Álex Remiro si era su cumpleaños y el portero de la Real Sociedad tuvo que recorrer un pasillo, recibiendo collejas y aplausos de todos el día que cumple 31 años.

Integrados en el grupo ya se pudo ver a Joan García, citado por primera vez por De la Fuente que amplía a cuatro su nómina de porteros, y también a Mosquera, Víctor Muñoz y Barrenetxea, que disfrutaron de su primer entrenamiento con la absoluta.

Tras los quince minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, ya a puerta cerrada De la Fuente comenzó a trabajar aspectos tácticos en el recuerdo para sus jugadores y que son novedad para los cuatro que se incorporan en la última convocatoria previa al Mundial 2026.

España, que se medirá a Serbia el viernes 27 de marzo y a Egipto el martes 31, completará tres entrenamientos en la Ciudad del Fútbol entre el martes y el jueves, día que completará su primer viaje a Castellón.