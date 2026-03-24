Gabriel Sara dice que espera que su versatilidad le ayude a ganar puntos con Ancelotti

"Siempre que me ponen en una nueva posición intento aprender lo máximo posible porque hoy es necesario jugar en más de una posición", aseguró el centrocampista de 26 años, formado por el São Paulo, en una rueda de prensa en Orlando, donde está concentrado con la Canarinha.

Sara afirmó que disputó la Liga de Campeones en diferentes posiciones gracias a que consigue adaptarse fácilmente y que espera que eso le sirva para confirmarse en la selección.

El centrocampista fue uno de los nueve jugadores convocados por primera vez por Ancelotti, que pretende hacer pruebas en estos amistosos antes de anunciar la lista definitiva que disputará el Mundial 2026.

El técnico italiano admitió que convocó a Sara debido a que la Canarinha tiene carencias en el centro de la cancha, por lo que aún hay cupos para esta posición, y a que quiere ver directamente al jugador del Galatasaray.

El futbolista afirmó que su traslado al Norwich City, en julio de 2022, le ayudó a aprender que un centrocampista podía ejercer funciones diferentes a las que estaba acostumbrado en Brasil.

Dijo igualmente que, tras cuatro años en el fútbol europeo y experiencias en la Liga de los Campeones, llega por primera vez a la selección brasileña más maduro y evolucionado técnicamente.

Sara admitió que no será fácil mantenerse en la selección y ser convocado para el Mundial, pero aclaró que va a espera aprovechar al máximo la oportunidad que recibió.

"Es la oportunidad de mi vida y espero hacer lo mejor, mantener mi nombre vivo para el Mundial y, si Dios Quiere, disputarlo con la selección brasileña", aseguró.

Brasil, cinco veces campeón del mundo, se enfrentará el jueves a Francia, en Boston, y, cinco días después, a Croacia, en Orlando, en amistosos preparatorios para el Mundial 2026.

Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue la lista definitiva de convocados para el certamen, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.