Griezmann prueba la aventura americana y ficha por Orlando City

“Hemos fichado al ícono mundial del fútbol y ganador del @FIFAWorldCup @AntoGriezmann procedente de @Atleti”, tuiteó el Orlando City.

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“Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia”, precisó el comunicado.

En su web, el Orlando ha puesto en marcha incluso una cuenta regresiva hasta el día del debut del francés con su nuevo equipo: será el 25 de julio contra Nashville. Quedan 123 días.

“Momento histórico” para Orlando

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“Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino para nuestra ciudad, nuestros aficionados y para la Major League Soccer”, declaró en el comunicado Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City SC.

“Nuestro objetivo es construir de forma constante una plantilla con nivel de campeonato cada año, y sumar a un jugador de clase mundial como Antoine refuerza ese compromiso y nuestra confianza en lo que el Club puede lograr”, añadió.

Griezmann, de 35 años, se unirá a la MLS tras una exitosa carrera en Europa, sumando 298 goles y 132 asistencias en 792 partidos con los colores de Real Sociedad, Barcelona y Atlético Madrid, club del que es su máximo goleador histórico con 211 tantos.

En estos años ganó una Copa del Rey en 2021 con el Barcelona, una Europa League con el Atleti (2018) , además de la Supercopa de Europa (2018) y de España (2014), además de ser finalista de la Liga de Campeones con el equipo rojiblanco en 2016.

Como internacional francés, jugó 137 partidos y marcó 44 goles, siendo su mayor logro fue el Mundial de Rusia 2018.

“Muy ilusionado”

El atacante aspira a varios títulos con los colchoneros esta temporada: debe disputar la final de la Copa del Rey el 18 de abril contra la Real Sociedad, su primer club, justo después de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona, donde también jugó, los días 8 y 15 de abril. Los colchoneros ocupan la cuarta plaza del campeonato español después de 29 jornadas, a 16 puntos del líder, el FC Barcelona.

El domingo perdieron 3-2 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Orlando solo ha ganado un partido, por cuatro derrotas, desde el inicio de la temporada de la MLS en febrero.

Griezmann, que en el comunicado aparece firmando su contrato y viste ya la camiseta morada de su nuevo club, siempre ha mostrado interés por Estados Unidos y por sus ligas deportivas profesionales, en particular la NFL y la NBA. “Estoy muy ilusionado por comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con Orlando City”, declaró Griezmann, citado en el comunicado de su nuevo equipo, del que destacó “una fuerte ambición y una visión clara para el futuro”.

“Estoy deseando hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a los aficionados, sentir la energía en el Inter&Co Stadium y dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a alcanzar grandes cosas”, añadió. AFP