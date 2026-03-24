La final del 'play-off' del Championship se celebrará el 23 de mayo en Wembley

El organismo federativo anunció que el torneo doméstico finalizará el sábado 2 de mayo y las semifinales, que juegan a doble partido los clasificados entre el tercer y el sexto puesto, tendrán lugar del 8 al 12 del mismo mes.

Actualmente, a falta de siete jornadas, Coventry, cuyo entrenador es Frank Lampard, y Middlesbrough ascenderían directamente, mientras que Ipswich, Milwall, Hull y Southampton disputarían el 'play-off'.

En cuanto a la final de la League One -tercera división- y League Two -cuarta división-, también se disputarán en Wembley los días 24 y 25 de mayo, respectivamente.