La plantilla del Levante vuelve al trabajo con diez ausencias

En la sesión de trabajo no estuvieron los internacionales Kervin Arriaga, Etta Eyong, Mathew Ryan, Tay Abed, Nacho Pérez ni Paco Cortés, estos tres últimos con las selecciones inferiores de sus respectivos países.

Tampoco participó el centrocampista Iker Losada, que se retiró en la segunda parte del partido del pasado fin de semana conmocionado por un golpe sufrido en la primera mitad, pero fue por precaución y el jugador se incorporará al trabajo esta semana.

Además, en la lista de lesionados están los futbolistas Roger Brugué, Unai Elgezabal y Carlos Álvarez, que se recuperan de sus respectivas lesiones.

La plantilla del Levante tiene previsto ejercitarse hasta el jueves y, aprovechando el descanso en LaLiga EA Sports, descansará del viernes al domingo, según informó el club en un comunicado.