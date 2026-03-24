María Méndez: "Trabajamos día a día para ganar a las grandes"

"No hay tiempo para lamentarte. Nos hemos enfrentado esta temporada bastantes veces, trabajamos día a día para superarnos, para ganar a los grandes. Al equipo lo vemos muy concentrado, tenemos que rozar la perfección en los 180 minutos", añadió, en referencia a los tres 'clásicos' que ya se han disputado este curso.

El equipo blanco solo ha ganado una vez al Barcelona en sus 22 enfrentamientos históricos. A Méndez no le preocupa: "No considero que tengamos una barrera. Creo que nos está faltando en este tipo de partido dar un paso más. En la fase eliminatoria hemos estado muy bien contra equipos de gran nivel, entonces intentaremos hacer un partido prácticamente perfecto mañana y luego el miércoles para llevarnos la eliminatoria".

La central es parte fundamental en la racha actual del Real Madrid de siete victorias consecutivas y cinco porterías a cero. "La importancia de la solidez defensiva se está viendo. Le tenemos que dar continuidad. En unos cuartos de final será difícil. Defendemos de la portera a la '9' y así será mañana", resaltó.

Es el segundo año consecutivo en que su equipo alcanza esta misma ronda en la máxima competición europea. En la temporada anterior, fueron eliminadas por el Arsenal, a la postre campeón.

"Toda la plantilla es consciente de lo que nos jugamos. El año pasado nos quedamos a las puertas. En estos meses hemos dado un paso adelante y queremos seguir creciendo. Sabemos lo que nos va a exigir este rival, pero la plantilla puede enfrentarse a cualquiera", recordó.

Además, realizó un llamamiento a los aficionados para acudir al estadio: "Seguir empapando a la gente de lo que hacemos miércoles y domingo, que cada vez los madridistas se acerquen más al Di Stéfano, porque son el jugador número 12. Siempre hay momentos difíciles en que te dan soporte o momentos buenos en que te hacen seguir creyendo".