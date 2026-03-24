Real Madrid y Barcelona abren fuego con el primero de tres 'Clásicos' en nueve días

El equipo blanco se quedó cerca de clasificarse directamente para esta ronda de la máxima competición europea, pero, al finalizar en séptima posición la fase liga, debió pasar por la eliminatoria previa, condenándose al cruce con el Barcelona si la superaba.

Las de Pau Quesada vencieron al Paris FC por un global de 5-2, confirmando el duelo entre españoles en cuartos. El capricho del calendario quiso que el partido de Liga F entre los dos encuentros de la eliminatoria fuera también un Real Madrid-Barcelona (domingo, 29 de marzo, 21:00 horas CET).

Es el segundo año consecutivo en que el Madrid llega a cuartos de final de Liga de Campeones. La temporada pasada cayó eliminado contra el Arsenal, que a la postre fue el campeón.

El Barcelona, por su parte, fue el mejor equipo de la fase liga, con cinco victorias y un empate. En el camino hacia el que sería su cuarto entorchado europeo necesitan superar al Real Madrid para volver a meterse en semifinales, algo que han conseguido en las siete últimas temporadas.

Antes del maratón de ‘Clásicos’ de los próximos nueve días, madridistas y culés ya se han visto las caras tres veces en el curso 2025-2026. Los tres enfrentamientos han sido victorias azulgranas: 4-0 en la primera vuelta de la Liga F, 2-0 en la final de la Supercopa de España y 0-4 en cuartos de final de la Copa de la Reina.

En toda su historia, el Real Madrid solo ha sido capaz de ganar al Barcelona en uno de sus veintidós enfrentamientos. Además, los dos equipos ya se vieron las caras en cuartos de final de Liga de Campeones en el curso 2021-2022, y las azulgranas se impusieron por un global de 8-3.

El equipo blanco llega al partido después de siete victorias consecutivas (cinco en la Liga F y dos en la Liga de Campeones). Su última derrota fue precisamente contra el Barcelona en Copa de la Reina. En su último encuentro, las de Pau Quesada sufrieron para superar al Eibar por 0-1.

Fue un encuentro en el que el entrenador madridista realizó muchas rotaciones. No entraron de inicio jugadoras como Holmgaard, Dabritz, Athenea o Linda Caicedo, y María Méndez y Eva Navarro ni siquiera dispusieron de minutos.

Misa Rodríguez parece consolidada en la portería blanca a pesar del regreso de Merle Frohms tras lesión. Será baja la delantera Signe Bruun, que sigue recuperándose de una cefalea. Es duda Maëlle Lakrar, fuera de la convocatoria contra el Eibar tras sentir molestias en la tibia.

Por su parte, el Barcelona llegará a la primera de las tres citas ante el conjunto blanco con la confianza que otorga una goleada como la lograda ante el Athletic Club (7-1). El conjunto azulgrana despejó las dudas despertadas por la eliminatoria de la Copa de la Reina ante el Badalona Women y volvió a ser ese equipo vertical y peligroso.

El abultado resultado contra el Athletic permitió rotar también a Pere Romeu, dando descanso a jugadoras como Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen u Ona Batlle. Cata Coll regresó a la titularidad después de su lesión y, aunque Kika Nazareth terminó el partido con molestias, entrenó junto a sus compañeras el lunes.

Son baja las lesionadas de larga duración Aitana Bonmatí (en la recta final de su recuperación) y Laia Alexandri. Mapi León, aquejada de un pinzamiento anterior en el tobillo derecho, está regresando progresivamente a los entrenamientos, pero fue descartada por su entrenador para este encuentro en la rueda de prensa posterior al partido contra el Athletic.

Si ven tarjeta amarilla, se perderían el partido de vuelta las jugadoras del Real Madrid Yasmim, Linda Caicedo, Naomi Feller y Caroline Weir. El Barcelona no tiene apercibidas de sanción.

El encuentro de vuelta se disputará en el Spotify Camp Nou el jueves 2 de abril a las 18:45 horas (CET). El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en semifinales al que salga vencedor del cruce entre el Manchester United y el Bayern de Múnich.

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Andersson, Holmgaard; Angeldahl, Dabritz, Weir; Athenea, Feller y Linda Caicedo.

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Camara, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina.

Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia).