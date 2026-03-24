Yeda, sede de las eliminatorias a partido único aplazadas de la Liga de Campeones de Asia

El anuncio de la AFC llega después de que el pasado 4 de marzo se informase de más aplazamientos de los partidos de la Liga de Campeones de Asia por el conflicto en Oriente Medio.

En un principio, los partidos de octavos de final se iban a disputar en Catar, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos a doble partido durante las dos primeras semanas de marzo.

Finalmente Yeda será la nueva sede centralizada de los enfrentamientos de los octavos de final de la AFC Liga de Campeones de la Región Oeste, que se han reprogramado para los días 13 y 14 de abril en la Ciudad Deporte Rey Abdullah y en el Estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, en Yeda (Arabia Saudí).

Los partidos de cuartos de final, las semifinales y la final de la Liga de Campeones de Asia Elite serán del 16 al 25 de abril también a partido único.

Por otro lado, los cuartos de final y las semifinales de la Liga de Campeones 2 y la Liga 'Challenge' se jugará a un solo partido del 19 al 22 de abril, y las sedes centralizadas están todavía por confirmar.