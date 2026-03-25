Barcelona goleó a Real Madrid Femenino en la ida de cuartos

Barcelona Femenino golpeó primero en los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025-2026 contra Real Madrid C.F. Femenino. Las Blaugranas golearon 6-2 a las Blancas en el estadio Alfredo di Stéfano de la ciudad de Madrid. La revancha será el 2 de abril, a las 16:00, hora de Paraguay, en el Camp Nou de Barcelona.

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En el primero de los tres partidos consecutivos que disputarán entre el certamen y la Liga, Ewa Pajor, con un doblete a los 6 y 57 minutos, Esme Brugts a los 13′, Irene Paredes a los 32′, Vicky López a los 64′ y Alexia Petallas de penal a los 89′ anotaron para las catalanas, mientras que Linda Caicedo, por duplicado a los 30′ y 66′, marcó para las madrileñas.

Champions League Femenina: Los partidos de los cuartos de final

Barcelona, Arsenal y Wolfsburgo ganaron la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina. Además del 6-2 de las Blaugranas, las inglesas vencieron 3-1 al Chelsea en el Emirates Stadium de Londres y las alemanas superaron 1-0 al Lyon en el Volkswagen Arena. Por su lado, Manchester United y Bayern Múnich juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Old Trafford.

Champions League Femenina: Las revanchas de cuartos de final

Las revanchas de los cuartos de final serán la próxima semana: Bayern Múnich vs. Manchester United (13:45, hora de Paraguay) y Chelsea vs. Arsenal (16:00) jugarán el miércoles 1 de abril, mientras que Barcelona vs. Real Madrid Femenino (13:45) y Lyon vs. Wolfsburgo (16:00) serán el jueves 2. Las semifinales están programadas entre finales de abril y comienzo de mayo.