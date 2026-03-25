Fútbol Internacional
25 de marzo de 2026 - 17:14

Barcelona goleó a Real Madrid Femenino en la ida de cuartos

Barcelona derrotó 6-2 a Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025-2026.

Por ABC Color

Barcelona Femenino golpeó primero en los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025-2026 contra Real Madrid C.F. Femenino. Las Blaugranas golearon 6-2 a las Blancas en el estadio Alfredo di Stéfano de la ciudad de Madrid. La revancha será el 2 de abril, a las 16:00, hora de Paraguay, en el Camp Nou de Barcelona.

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En el primero de los tres partidos consecutivos que disputarán entre el certamen y la Liga, Ewa Pajor, con un doblete a los 6 y 57 minutos, Esme Brugts a los 13′, Irene Paredes a los 32′, Vicky López a los 64′ y Alexia Petallas de penal a los 89′ anotaron para las catalanas, mientras que Linda Caicedo, por duplicado a los 30′ y 66′, marcó para las madrileñas.

Los jugadores del Barcelona celebran un gol en el partido frente a Real Madrid C.F. Femenino por la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025-2026 en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid, España.
Los jugadores del Barcelona celebran un gol en el partido frente a Real Madrid C.F. Femenino por la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025-2026 en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid, España.

Champions League Femenina: Los partidos de los cuartos de final

Barcelona, Arsenal y Wolfsburgo ganaron la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina. Además del 6-2 de las Blaugranas, las inglesas vencieron 3-1 al Chelsea en el Emirates Stadium de Londres y las alemanas superaron 1-0 al Lyon en el Volkswagen Arena. Por su lado, Manchester United y Bayern Múnich juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Old Trafford.

Los jugadores del Arsenal celebran un gol en el partido frente al Chelsea por la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025-2026 en el estadio Emirates, en Londres, Inglaterra.
Los jugadores del Arsenal celebran un gol en el partido frente al Chelsea por la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025-2026 en el estadio Emirates, en Londres, Inglaterra.

Champions League Femenina: Las revanchas de cuartos de final

Las revanchas de los cuartos de final serán la próxima semana: Bayern Múnich vs. Manchester United (13:45, hora de Paraguay) y Chelsea vs. Arsenal (16:00) jugarán el miércoles 1 de abril, mientras que Barcelona vs. Real Madrid Femenino (13:45) y Lyon vs. Wolfsburgo (16:00) serán el jueves 2. Las semifinales están programadas entre finales de abril y comienzo de mayo.