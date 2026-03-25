Brasil convoca a varias debutantes para partidos contra Corea del Sur, Zambia y Canadá

Nuevamente sin Marta, la seis veces elegida como mejor futbolista del mundo, y sin otras conocidas veteranas del último ciclo olímpico, Arthur Elías apostó en la renovación e incluyó en su lista a varias jugadoras que pretende probar de cara al Mundial del que Brasil será sede el próximo año.

Entre las debutantes destacan la delantera Marília y la defensora Paloma Maciel, ambas del Cruzeiro, así como las laterales Gi Fernandes, del Corinthians, y Raissa Bahía, del Palmeiras.

Entre las novedades destaca el regreso de las jugadoras de la liga estadounidense (NWSL), que no pudieron ser convocadas para los primeros amistosos de este año por el inicio de la temporada en ese país, entre las cuales están las centrocampistas Angelina (Orlando Pride), Maiara (Angel City) y Ary Borges (Angel City), y las delanteras Ludmila (San Diego) y Dudinha (San Diego).

Otra que regresa a la Canarinha es la defensora Isa Haas, del América mexicano y que se recuperó de la fractura en la nariz por la que fue desconvocada en los últimos amistosos.

Igualmente regresa a la selección Gia Garbelini, atacante del Atlético de Madrid, tras recuperarse de una lesión.

Arthur Elías reconoció que aprovechará la Fifa Series para realizar la mayor prueba de nuevos nombres antes de la convocatoria definitiva para el Mundial de Brasil 2027.

Corinthians, actual campeón de la Libertadores y del Campeonato Brasileño, es el equipo con más convocadas, con cinco jugadoras (la portera Lelê, las defensoras Thais Ferreira y Gi Fernandes, y las centrocampistas Duda Sampaio e Ana Vitória); seguido por Cruzeiro y San Diego, cada uno con tres.

De los clubes españoles fueron llamadas la lateral Yasmin del Real Madrid, y la zaguera Lauren y la atacante Gio Garbelini del Atlético de Madrid.

En sus primeros amistosos de este año, Brasil goleó a Costa Rica por 5-2, pero cayó por 2-1 frente a Venezuela y por 1-0 ante México.

La serie del torneo amistoso promovido por la FIFA será disputado el próximo mes en el estadio Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso.

Brasil debutará el 11 de abril frente a Corea del Sur, el 14 de abril jugará con Zambia y el 18 de abril ante Canadá.

. Porteras: Lorena (Kansas City-USA), Lelê (Corinthians) y Thaís Lima (Benfica-POR).

. Defensoras: Isa Haas (América-MEX), Mariza (Tigres-MEX), Thais Ferreira (Corinthians), Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Paloma Maciel (Cruzeiro), Vitória Calhau (Cruzeiro), Gi Fernandes (Corinthians), Raissa Bahia (Palmeiras) y Yasmim (Real Madrid-ESP).

. Centrocampistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-USA), Ana Vitória (Corinthians), Maiara (Angel City-USA) y Ary Borges (Angel City-USA).

. Delanteras: Ludmila (San Diego-USA), Kerolin (Manchester City-GBR), Tainá Maranhão (Palmeiras), Dudinha (San Diego-USA), Jheniffer (Tigres-MEX), Gabi Portilho (San Diego-USA), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Aline Gomes (Pachuca-MEX) y Marília (Cruzeiro).