El Betis de Pellegrini vuelve al trabajo sin siete internacionales

La decepción de la derrota en San Mamés se matizó con la sorpresiva del Celta ante el Alavés (3-4), lo que ha dejado a los verdiblancos en quinta posición de la clasificación con los mismos tres puntos de diferencia con los gallegos en la lucha por un puesto que podría dar derecho a jugar la próxima campaña la Liga de Campeones.

Con este objetivo, Manuel Pellegrini ha empezado a preparar el primer partido liguero tras el parón de selecciones y lo ha hecho en una sesión en la que, en los minutos abiertos a los medios, se ha visto a Lo Celso con el grupo para ir avanzando en su vuelta a los terrenos de juegos después de una larga lesión muscular.

Ha estado ausente de la sesión de este miércoles el lateral canterano Ángel Ortiz, quien fue sustituido en el descansod el partido de San Mamés por Héctor Bellerín por una subluxación de la clavícula derecha que se le produjo en una acción con Álex Berenguer.

No han estado los internacionales españoles Pablo Fornals y Pablo García (sub-21), el marroquí Ez Abde, el congoleño Cédrick Bakambu, el suizo Ricardo Rodríguez, el hispano-dominicano Júnior Firpo y Álvaro Fidalgo, quien ha sido convocado por vez primera por el seleccionador de México, Javier Aguirre.

Álvaro Fidalgo, de 28 años, se formó en la cantera del Real Madrid y durante su paso por México se convirtió en ídolo del club América, con el que ganó tres títulos de Liga; y tras su fichaje por el Betis, ha sido convocado por vez primera por el Tri para el partido de preparación del próximo sábado ante Portugal.