El Elche y el Aston Villa disputarán un amistoso en San Pedro del Pinatar, en Murcia

Unai Emery, técnico guipuzcoano del conjunto británico, aprovechará el parón liguero para entrenar con los suyos en la Costa Cálida.

Durante su estancia, coincidiendo con la fecha FIFA, los de Birmingham se medirán al cuadro dirigido por Eder Sarabia en un amistoso fijado para las once y media de la mañana.

'Los Villanos', como se les conoce, están inmersos todavía en competición europea tras eliminar al Lille francés la semana pasada, y visitarán San Pedro del Pinatar por primera vez para preparar el tramo decisivo de la temporada tanto en la Liga Europa como en la Premier League.

El club inglés cuenta en sus filas con jugadores como Pau Torres, Harvey Elliot, Emiliano Buendía y Jadon Sancho, entre otros.

Por su parte, el Elche afrontará este encuentro después de haber sumado los tres puntos ante el Real Mallorca, rival directo en la pelea por la permanencia en la Primera División española y al que venció por 2-1.

El conjunto franjiverde es un habitual de las instalaciones del complejo futbolístico pinatarense donde disputa normalmente cada verano la mayoría de sus partidos amistosos de pretemporada.

Unai Emery, que tiene al Aston Villa en la cuarta posición en la Premier League y en cuartos de final del torneo continental, vuelve a San Pedro del Pinatar tras hacerlo anteriormente como entrenador del Sevilla Fútbol Club y el Villarreal Club de Fútbol.