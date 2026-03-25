El guardameta de Jamaica Andre Blake afirma que no subestiman a Nueva Caledonia

"Cualquier equipo es bueno hasta después del partido. Los vamos a respetar porque el fútbol no se gana en el papel; debes salir al campo y rendir. Así que vamos a tener que trabajar duro si queremos ganar", afirmó Blake, líder del cuadro caribeño.

Los 'Reggae Boyz', favoritos para vencer a Nueva Caledonia y disputar el boleto al Mundial contra la selección de la República del Congo, hicieron este miércoles su última sesión de entrenamiento en Guadalajara para enfrentar a Nueva Caledonia, equipo sorpresa de las eliminatorias mundialistas de Ocenía.

Blake, guardameta del Philadelphia Union en la MLS de Estados Unidos, se dijo confiado en el talento y la actitud de sus compañeros, mentalizados para formar un equipo competitivo que pueda lograr el pase a la Copa del Mundo después de casi 30 años.

"Creo que tenemos un grupo de chicos realmente bueno. Tenemos mucho talento y, sin duda, una vez que tengamos las piezas adecuadas y todos rindan al máximo, podemos ser un rival formidable", aseguró el líder del equipo.

El delantero de origen inglés Ephron Mason-Clark, quien vive su primera convocatoria con pasaporte jamaiquino luego de desarrollar su carrera en Inglaterra, aseguró que es una bendición jugar para el país donde vivió su infancia.

"Es una nación pequeña en el mapa, pero significa mucho. La cultura que Jamaica tiene en todo el planeta es simplemente increíble, y ser parte de algo tan especial es una bendición", aseguró.

Mason-Clark aseguró que el equipo se adaptó rápidamente al clima de Guadalajara y ha trabajado mucho en la evaluación del rival para no cometer errores.

"Sabemos que este partido es importante no solo para los jamaicanos en Jamaica, sino para los jamaicanos de todo el mundo, así que será una buena experiencia. Hemos trabajado en tácticas, tanto con balón como sin él", aseguró.

El ganador del partido de este repechaje enfrentará el próximo martes a la República Democrática del Congo para determinar al último integrante del grupo K del Mundial 2026 en el que ya esperan Colombia, Portugal y Uzbekistán.