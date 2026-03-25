El Sporting ofrece a sus abonados compensar el suplemento del Día del Club

La medida, según el comunicado del club -propiedad del grupo Orlegi-, permite a los abonados disponer de entre 8 y 22 euros en función del suplemento abonado o por abonar hasta el viernes, cantidad aplicable a cualquier localidad disponible desde el encuentro del lunes 6 de abril ante la Real Sociedad B y válida durante los seis meses siguientes, hasta el 6 de octubre.

En caso de no hacer efectiva esa primera opción, el abonado podrá aplicar dicho importe como descuento en la renovación del carné para la próxima campaña.

El club ha reiterado que el Día del Club fue comunicado en una campaña de abonados "continuista en los precios" y que su mantenimiento responde a los presupuestos aprobados en la Junta General de Accionistas, al tiempo que ha reconocido que todo este proceso sirve para "extraer enseñanzas con el fin de alcanzar los objetivos juntos".

El anuncio llega después de que diferentes sectores de la afición, entre ellos Ultra Boys y las peñas agrupadas en la Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES), llamaran a vaciar El Molinón en el encuentro del próximo sábado ante el Deportivo (21:00 horas) en protesta por unos precios que consideran abusivos para el conjunto de la masa social.