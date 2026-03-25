Grupo Pachuca llega al centenario del Real Oviedo en un ambiente crispado con la afición

Pachuca aterrizó en la capital de Asturias (norte de España) en julio de 2022, cuando tras varios años pendiente del Real Oviedo compró más de la mitad de las acciones del Grupo Carso de Carlos Slim, máximo accionista de la entidad carbayona desde 2012 y responsable de alcanzar la estabilidad económica tras una década al borde de la quiebra.

Martínez y los suyos comenzaron a tomar decisiones casi desde el principio y en aquella temporada 2022-2023 consiguieron revertir la mala dinámica de resultados y lograr de forma holgada la salvación, mientras que en la 2023-2024, tras una fuerte inversión en verano, el despido de Álvaro Cervera y la contratación de Luis Carrión, el Oviedo disputó los 'playoffs' de ascenso por primera vez y cayó en la final ante el Espanyol.

La temporada pasada, la 2025-2026, fue la del ansiado ascenso a Primera División: tras otro cambio de entrenador, en esta ocasión fue Veljko Paunovic el que sustituyó a Javi Calleja a falta de diez jornadas para el final, el Oviedo volvió a meterse en 'playoffs' y, tras eliminar al Almería y al Mirandés, regresó a Primera División 25 años después.

Aunque el Grupo Pachuca apostó desde el principio por una gestión centrada en la búsqueda de los patrocinios y el acercamiento a élites económicas y políticas, algo que no siempre contentó a la totalidad de la afición, los buenos resultados deportivos hacían que, hasta el momento, la etapa de Pachuca estuviese bien valorada.

Todo se torció en octubre, cuando por sorpresa y después de ocho jornadas en las que el Real Oviedo había logrado ganar dos partidos y estaba fuera del descenso, se tomó la decisión de despedir a Veljko Paunovic, el técnico del ascenso.

Su sustituto supuso un golpe en lo social mucho más fuerte que el despido en sí, ya que el club volvió a contratar a un Luis Carrión cuyas formas en la salida a la UD Las Palmas en el verano de 2024 no gustaron en el oviedismo.

El ambiente se enrareció en el Oviedo y, aunque nunca se llegaron a escuchar abucheos generalizados durante los partidos y la afición azul nunca dejó de animar a su equipo, algo se había roto entre el oviedismo y el Grupo Pachuca.

La etapa de Carrión, que comenzó con Jesús Martínez siendo abucheado en el partido ante el Espanyol, fue un rotundo fracaso, al no ganar ningún partido y dejar al equipo hundido en puestos de descenso.

Fue justo tras ese 4-0 ante el Sevilla que significó el despido de Carrión cuando se pudo ver la primera gran bronca en los aledaños del estadio Carlos Tartiere, y a su regreso a Oviedo tanto los jugadores como el presidente, Martín Peláez, y el director general, Agustín Lleida, fueron increpados.

La llegada del uruguayo Guillermo Almada, un mercado de invierno que solucionó pocas cosas y decisiones muy polémicas en torno a los actos del centenario continuaron resquebrajando la paz social, y en la previa del Oviedo-Valencia celebrado hace unos días la ciudad amaneció con pancartas en contra del Grupo Pachuca.

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, aseguró a finales de febrero que "el Grupo Pachuca no va a vender y va a estar en Oviedo muchos años", aunque el ambiente sigue tenso, el descenso a Segunda está cerca de convertirse en una realidad cuando todavía quedan dos meses de competición y todo hace indicar que Jesús Martínez, el máximo accionista, no estará en la celebración del centenario.