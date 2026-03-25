Guedes reconoce que Portugal no es favorito, pero puede ganar el Mundial

"No somos el favorito, pero podemos ganar con los jugadores que tenemos; debemos afrontar el Mundial sabiendo que somos muy buenos para estar en un nivel alto", señaló este miércoles el atacante en una rueda de prensa en la Riviera Maya, donde los europeos preparan su partido del próximo sábado contra México.

Guedes, quien regresa al equipo nacional después de cuatro años, mostró optimismo por el momento que pasa el equipo nacional de su país, sexto del ránking de la FIFA, y confió en que la selección juegue un gran Mundial.

"El Mundial es una competición muy difícil, sino la más difícil y no va a ser nada fácil", reconoció el atacante.

Hoy Guedes elogió al goleador mexicano Raúl Jiménez, de quien fue compañero en el Wolverhampton de la Liga Premier y dijo que será un gusto enfrentarlo este sábado.

Al referirse a su compatriota Paulinho, del Toluca mexicano, celebró el nivel del delantero, mejor goleador de la liga de México en los dos últimos años, quien fue convocado por el seleccionador Roberto Martínez.

"Tiene una capacidad enorme para hacer goles, tiene merecido el llamado a nuestra selección; todos estamos muy contentos con él", agregó Guedes.

El jugador agradeció su buen momento en el fútbol; sano después de haber sufrido un par de lesiones que mermaron su rendimiento y lo alejaron de la selección.

Para el atacante, el Estadio Azteca, donde Portugal enfrentará a México, es mítico por haber sido sede de dos finales de Copa Mundial y celebró jugar en él, en la apertura del coloso, después de una remodelación rumbo a la Copa Mundial.

En el Mundial, Portugal jugará en el grupo K, en el que debutará el 17 de junio ante un rival que se conocerá el próximo martes; enfrentará el 23 a Uzbekistán y, el 27 a Colombia.