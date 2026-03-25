Matías Moreno: “No tenemos dudas, nos vamos a salvar”

“Nunca nos hacemos esa pregunta, no tenemos dudas. Si tenemos dudas nosotros, sería lo peor. Nos vamos a salvar, vamos a hacer lo imposible para mantener al equipo en Primera”, dijo Matías Moreno a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

"A mí no me gusta ver la tabla, ver quién tiene que ganar y perder. Si nosotros hacemos lo mejor no dependemos de nadie más. Tenemos que ganar todos los partidos que podamos y así va a ser la salvación nuestra”, recalcó el defensa argentino.

Matías Moreno admitió que los dos empates sufridos ante el Girona y el Rayo Vallecano fue “muy duro”, pero que el equipo, que está ahora a tres puntos de la permanencia, reaccionó en la última jornada de LaLiga EA Sports y venció al Real Oviedo.

“Después de los partidos en el vestuario estábamos todos muertos. Era como si hubiéramos perdido cinco a cero. Habíamos hecho dos grandes partidos, merecíamos los tres puntos y que nos empaten en el último minuto fue muy duro”, indicó.

“Cambiamos muchas cosas, no tuvimos la suerte de conseguir los puntos que necesitábamos pero hubo un cambio de actitud y mentalidad y creo que es lo mejor para afrontar las finales que vienen ahora”, precisó el defensor, que recordó que él “nunca” dudó del equipo.

Además, el defensa del Levante ensalzó la figura de su compañero Carlos Espí, autor de seis goles en los cuatro últimos partidos del Levante.

"Espí es un animal. Físicamente es una montaña, moverlo es muy complicado y queda demostrado con todos los defensores. No hay uno que lo sufra, no hay uno que le gane un duelo fácil. Su gran momento nos hace felices a todos porque que él meta goles hace que nosotros podamos sumar más puntos”, afirmó el argentino.

Matías Moreno también explicó que tras sufrir algunas lesiones en la primera parte de la temporada hizo cambios a nivel personal que le han venido bien y confesó que tiene pendiente marcar un gol.

“En cualquier momento de éstos se dará. Tuve muchas lesiones y momentos difíciles que no me permitían seguir demostrando y mantener el nivel. Tuve que hacer algunos cambios en mi vida personal, más cuidados, y demostré que puedo terminar los partidos mucho mejor, con más energía”, finalizó.