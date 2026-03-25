Santi Cazorla, el gran embajador del centenario del Real Oviedo

Fue el 16 de julio de 2023 cuando el Real Oviedo anunció por sorpresa el regreso de Santi Cazorla, canterano azul que se fue al Villarreal en el verano de 2003 y que lejos de su casa forjó una carrera que le hizo triunfar en el submarino amarillo, en el Arsenal y en la selección española, participando en las dos Eurocopas conseguidas por España en 2008 y 2012.

El impacto de Cazorla fue inmediato y arrollador, primero en lo mediático: el tuit con el que el Real Oviedo anunció su regreso rozó el millón y medio de visualizaciones, supuso 7.000 visitas al perfil del club y 76.000 interacciones entre los usuarios de dicha red social.

Además, y más allá de lo reseñable que es que una estrella de ese calibre regrese a su casa para jugar en Segunda División e intentar el ansiado ascenso de un histórico del fútbol español, la forma en la que volvió Cazorla también fue noticia en el ámbito nacional,

Firmó un contrato de una temporada, cobrando el salario mínimo de la Segunda División española -poco más de 90.000 euros anuales- y cediendo sus derechos de imagen al club con la condición de que el 10% de la venta de sus camisetas se dedicará íntegramente a la inversión en la cantera azul.

Cazorla volvía con 38 años y con un historial de lesiones importante, sobre todo una del tobillo que le tuvo dos temporadas en el dique seco, y aunque al principio le costó entrar en juego, la llegada de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo hizo que el llanerense ganase protagonismo y durante varios meses lideró a un equipo que se metió en 'playoff' y cayó en la final ante el Espanyol.

Ya en la 2024/2025, con Javi Calleja como entrenador al principio y Veljko Paunovic después, Santi Cazorla fue fundamental en la primera vuelta. Jugó 24 partidos como titular, marcó 3 goles, dio 5 asistencias y fue el timón del equipo hasta que una lesión muscular en diciembre le hizo ir dosificándose hasta la fase decisiva del curso.

En el 'playoff', el capitán y símbolo del Real Oviedo fue el mejor jugador de su equipo, marcó un gol de falta directa en las semifinales ante el Almería fundamental para llegar al último escalón, y en la final marcó otro tanto, el que igualaba la eliminatoria ante el Mirandés y ponía en bandeja de plata el ascenso a sus compañeros.

Las imágenes tras el pitido final, con la afición azul invadiendo el césped del Carlos Tartiere y Santi Cazorla sacado a hombros ya son historia del Real Oviedo y volvieron a dar la vuelta al mundo, ya que el centrocampista cerraba el círculo de la mejor forma posible.

"El ascenso con el Real Oviedo es lo más especial que he conseguido en mi carrera deportiva", reconoció Cazorla recientemente en una entrevista concedida a la Revista Panenka.

Ahora, aunque el Real Oviedo sea colista de Primera División y la salvación parezca cada semana que pasa más complicada de conseguir, Santi Cazorla, a sus 41 años, sigue recibiendo las ovaciones de todos los estadios del fútbol español, cada vez que juega sigue aportando calidad y liderazgo y todavía no está claro si esta será su última temporada vestido de azul.