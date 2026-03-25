Vinícius y Raphinha contra Mbappé y Dembélé, duelo estelar con sabor a Mundial

El Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, será el escenario de este clásico de selecciones, protagonistas de la final de Francia 1998 y siempre con una amplia nómina de grandes estrellas en sus plantillas.

Será, además, el test más difícil para el italiano Carlo Ancelotti desde que llegó al banquillo de la Canarinha, en mayo pasado. Una auténtica prueba de fuego en medio de las dudas de una afición que no termina de creerse que su selección pueda luchar por su sexto laurel.

La realidad es que se trata de una selección brasileña con nuevos líderes y aún en fase de acomodación.

Vinícius, que pocas veces ha mostrado con la camiseta nacional el nivel exhibido en el Real Madrid, y Raphinha, que acaba de recuperar su mejor versión en el Barcelona, tienen la misión de hacer olvidar a Neymar, que sigue sin estar al 100 %, condición indispensable para la llamada de 'Carletto'.

El técnico italiano sí ha recuperado para su causa a Casemiro, inamovible en el pivote junto con Bruno Guimarães, ausente en esta convocatoria por lesión.

La del centrocampista del Newcastle no es la única baja para los amistosos contra Francia y, cinco días después, frente a Croacia.

Ancelotti también ha perdido en el último momento por lesión a Alisson Becker, Gabriel Magalhães y Alex Sandro, es decir, a su portero titular, a uno de sus centrales fijos y a su lateral izquierdo.

Es duda también el zaguero Marquinhos, que no se entrenó el martes por molestias en la parte posterior del muslo derecho.

Por otro lado, el lateral Douglas Santos y el extremo Luiz Henrique, ambos del Zenit, han tenido problemas para viajar desde Rusia a Estados Unidos y solo llegaron la pasada noche.

Así, el preparador de Reggiolo solo ensayará con el grupo completo este miércoles, en la víspera del partido.

Enfrente estará la selección campeona en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, capitaneada por Mbappé y el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, excelso en el París Saint-Germain (PSG).

A ellos hay que sumar Michael Olise, que está arrasando en la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich.

El bloque de Didier Deschamps es más compacto y se conoce mejor que el de Ancelotti, aunque hay dudas sobre el estado de salud de su principal estrella: Mbappé.

El delantero del Real Madrid y compañero de Vinícius acaba de salir de una lesión en la rodilla que ha reducido drásticamente su participación en el conjunto blanco las últimas semanas.

El exjugador del PSG empezó en el banquillo en el derbi liguero del pasado domingo contra el Atlético de Madrid, aunque él asegura estar recuperado "al 100 %", según dijo en un acto promocional en Francia.

Queda la incógnita de ver cuántos minutos le dará Deschamps, quien tiene a su disposición una larga lista de atacantes de primer nivel que completan Doué, Ekitike, Kolo Muani y Marcus Thuram.

A su llegada al hotel de concentración, en Boston, Tchouaméni, pivote del Real Madrid, reconoció a los periodistas que no durmieron mucho durante el "largo" viaje hasta Estados Unidos.

Más motivado, Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, calificó el duelo contra Brasil como "el partido de los sueños". Y después de la Canarinha, 'Les Bleus' se medirán a otra potente selección sudamericana, la Colombia de Luis Díaz, en Landover (Maryland).

.Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos (o Danilo), Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos (o Gabriel Sara); Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha; y João Pedro.

.Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Malo Gusto; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

Estadio: Gillette Stadium, en la localidad de Foxborough, cerca de Boston (EE.UU.).