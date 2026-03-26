1-1. Los penaltis llevan a Bosnia a la cita con Italia por el Mundial

El combinado bosnio, que estuvo contra las cuerdas, aprovechó sus opciones y encontró el premio en el tramo final. Está a un paso de jugar su segundo Mundial como nación independiente después de la fase final que jugó en el 2014, la única hasta ahora en su historia.

Bosnia se medirá a Italia, gracias a Dzeko que ejerció de salvador en el momento oportuno.

Fue el veterano atacante, leyenda del fútbol bosnio, referencia en los tiempos recientes, actualmente en el Schalke, el que dio un giro a un partido que parecía abocado al lado galés, que tenía el choque encarrilado desde el inicio de la segunda parte.

El conjunto de Craig Bellamy tenía en la mano la estancia en la final liderado por Harry Wilson. Fue el jugador del Leeds el que más peligro generó para su selección, que tuvo su última presencia mundialista en el 2022, en Catar. El que anotó el gol de su equipo y el que más amenazó la meta de Nikola Vasilik. Además, fue sustituirle en los minutos finales del partido y llegar el empate de Bosnia, al borde de la eliminación.

Wilson ya tiró al palo en el minuto 23, en el tiempo de control local, y puso a Gales por delante al inicio de la segunda parte, cuando recogió un mal envío de un defensa hacia atrás y desde veinte metros, después de un gran control, pilló a contrapié al portero balcánico y llevó el balón a la red.

Pudo marcar más el conjunto de Bellamy, en plena inspiración. Daniel James estrelló un balón en el larguero justo antes del despertar visitante, reflejado con un tiro de Ermedin Demirovic que salvó Karl Darlow con una buena parada.

Y a tres del final, cuando Gales asumía la presencia en la final de la repesca llegó el empate, en un saque de esquina botado por KErim Alajbegovic que cabeceó el veterano ariete bosnio para llevar el choque a la prórroga.

La prudencia de ambos y el cansancio llevaron la resolución a los penaltis. El mundial en once metros. Ahí, Bosnia tuvo más acierto y Gales se condenó. Neco williams y Brennan Johnson, dos de los mejores jugadores locales, marraron los tiros desde los once metros. Bosnia anotó cuatro, falló el primero Ermedin Demirovic. Pero le bastó para lograr su objetivo y sellar la clasificación y frustrar a Gales que pretendía lograr por primera vez su segunda presencia seguida en una fase final.

1 - Gales: Karl Darlow; Neco Williams, Dylan Lawlor, Joe Rodon, Jay Dasilva; Ethan Ampadu, Jordan James (Liam Cullen, m.56); David Brooks (Marc Harris, m.74), Harry Wilson, Daniel James (Sorba Thomas, m.86); y Brennan Johnson.

1 - Bosnia Herzegovina: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Sead Kolasinac (Kerim Alajbegovic, m.62); Amar Memic (Dzenis Burnic, m.75), Benjamin Tahirovic (Ivan Basic, m.62), Ivan Sunjic (Haris Tabakovic, m.78), Amar Dedic (Amin Gigovic, m.112); Esmir Bajraktarevic; Edin Dzeko (Amir Hadziahemetovic, m.91) y Ermedin Demirovic.

Goles: 1-0, m.52: Daniel James; 1-1, m.87: Edin Dzeko

Penaltis. Demirovic (BIH): falla; Wilson (WAL) gol; Tabakovic (BIH) gol. Harris (WAL) go; Basic (BIH): gol, Johnson (WAL) fallo; Hadziahmetovic (BIOH): gol; Williams (WAL) falla, Alajbegovic (BIH) gol

Árbitro: Isttvan Kovacs (RUM). Mostró tarjeta amarilla a Amar Memic, Ermedin Demirovic, Sead Kolasinac y Edin Dzeko, de Bosnia y a Liam Cullen, de Gales.

Incidencias: encuentro de semifinales de la ruta A de la repesca para el Mundial 2026 disputado en el estadio Cardiff City.