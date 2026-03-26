Abogado de Senegal dice que título es de Leones de Teranga "y hay antecedentes del TAS"

Este jueves, los letrados de la selección senegalesa ofrecieron una rueda de prensa en París para defender que los Leones de Teranga son los legítimos ganadores de la Copa África de Naciones (CAN) 2025, cuya final ganaron por 0-1 el 18 de enero contra Marruecos.

Sin embargo, el pasado 17 de marzo la Confederación Africana (CAF) decidió entregar el título a Marruecos, que previamente interpuso un recurso. De este modo, el resultado del partido pasó de 0-1 a 3-0 a favor de Marruecos.

"Contamos con sólidas razones jurídicas para defender que el título pertenece a Senegal, aunque no puedo revelarlas en detalle para no dar ventaja a la estrategia de Marruecos", explicó Crespo-Pérez, abogado de derecho deportivo especializado en cuestiones internacionales.

"Nos basamos en antecedentes similares donde el TAS ya se ha pronunciado, señalando errores procedimentales y de concepto sobre cuándo termina realmente un partido. El árbitro es quien decide y, en este caso, hubo dos paradas. El árbitro decidió que el encuentro continuara y eso es fundamental para nuestra posición", añadió.

El abogado español no quiso entrar en detalles de su estrategia para ganar la batalla legal, así como tampoco en un posible caso de corrupción que habría llevado a la CAF a revertir la decisión arbitral, como dejó entrever Seydou Diagne, otro de los letrados que defienden a la Federación de Fútbol de Senegal.

Crespo-Pérez, docente en Senegal y con una experiencia de 500 casos ante el TAS, contó que compañeros suyos en el país le pidieron ser el "capitán" que liderara la defensa de la federación senegalesa.

El recurso de apelación de la federación marroquí y que estimó la CAF argumentó que la selección de Senegal abandonó el partido sin la autorización del árbitro, una acción sancionable, como recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa África de Naciones.

El equipo senegalés se fue del terreno de juego, a excepción del delantero Sadio Mané, como protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido que, tras reanudarse el juego, no se transformó en gol.