Aumentan los errores arbitrales y del VAR en la Premier League

El organismo ha contabilizado 54 fallos hasta la fecha, frente a los 44 registrados a estas alturas de la pasada campaña, entre los que se incluyen decisiones incorrectas en el campo, así como intervenciones erróneas o casos en los que el VAR no actuó.

Los errores vinculados al videoarbitraje suman 18, los mismos que el total de todo el curso anterior, mientras que los errores arbitrajes en el campo y las decisiones incorrectas en segundas amarillas son de 25 y 11, respectivamente.

Entre los casos más recientes, el panel determinó que debieron señalarse tres penaltis en partidos disputados entre el 14 y el 16 de marzo; uno a favor del Arsenal ante el Everton, otro del Newcastle United frente al Chelsea y el último del Brentford ante el Wolverhampton Wanderers.

A pesar de estos datos, el organismo arbitral inglés (PGMO, por sus siglas en inglés) sostiene que la tendencia general es positiva en comparación con temporadas anteriores, destacando una mejora en los tiempos de revisión, que han disminuido un 25 % en los últimos años.