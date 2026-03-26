Conceição afirma que Portugal mostrará capacidad para compensar ausencia de Cristiano

"Cuando no está aquí, extrañamos a Cristiano por los goles que marca y su liderazgo. Cristiano es un jugador que siempre hace falta, pero vamos a demostrar que nuestro grupo es capaz de compensar esta ausencia", aseguró el artillero en conferencia de prensa.

Conceição habló en la previa del juego de preparación que Portugal sostendrá ante México el sábado en la reapertura del Estadio Azteca, recinto que luego de albergar los Mundiales de 1970 y 1986 será por tercera vez sede de la Copa del Mundo en este 2026.

"El Azteca es un estadio mítico en el que estamos ansiosos por jugar y demostrar el potencial que tenemos. No estamos preocupados por la altura de México, queremos demostrar que en cualquier tipo de condiciones podemos sacar a relucir nuestras cualidades", subrayó el delantero, de 23 años, de la Juventus de la Serie A.

El nacido en Coímbra se refirió a la altura de 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra el Estadio Azteca de la capital mexicana.

El equipo del seleccionador español Roberto Martínez, prefirió trabajar desde el pasado en Cancún, Quintana Roo, al sur de la Ciudad de México, para evitar los efectos de la altura.

El equipo viajará a la capital el viernes por la noche y reconocerá la cancha del Azteca hasta el sábado, horas antes del partido ante México, un rival que Conceição señaló los ayudará a tener un ensayo de lo que será el Mundial.

"Estos juegos son importantes para llegar bien preparados al Mundial. El juego ante México será el ejemplo más cercano de lo que viviremos en el Mundial, podremos medir cómo nos adaptamos al clima, a un rival fuerte que será local, eso nos ayudará a empezar a vivir esta experiencia", concluyó.

Luego de medirse a la selección mexicana, Portugal viajará para enfrentar el próximo martes a Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.