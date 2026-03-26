El argentino Leandro Romagnoli es el nuevo técnico de Guaraní de Paraguay

"Bienvenido. Leandro Romagnoli es el nuevo DT de nuestro club", publicó este jueves el 'Aborigen' en la red social X.

El miércoles, a su llegada a Paraguay, Romagnoli declaró a periodistas que "quiere un equipo intenso, que le guste ser protagonista en cada partido" y que cuente con una "mentalidad ganadora".

En ese sentido, dijo tener "las mejores expectativas" y la ilusión de llevar a Guaraní "lo más alto posible".

Romagnoli, considerado un símbolo del club argentino San Lorenzo, tiene el reto de levantar al conjunto aurinegro, que, con 12 partidos disputados, es octavo del Torneo Apertura de Paraguay con 14 puntos, 16 menos que el líder Olimpia.

Como entrenador, Romagnoli estuvo al frente de San Lorenzo entre 2020 y 2024.

Además, dirigió el Club Atlético San Martín en 2025.

Durante su época como futbolista, jugó como mediocampista del San Lorenzo de 1998 a 2004, conjunto con el que consiguió una Copa Mercosur, una Sudamericana y una Libertadores, además de dos campeonatos locales y una Supercopa Argentina.

Guaraní anunció la salida de Bernay en medio de los decepcionantes resultados del equipo en el arranque del Torneo Apertura y tras la eliminación prematura en la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante el Juventud de Las Piedras, de Uruguay.