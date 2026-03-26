El Atleti y la sanción a Valverde: “mismo comité y redacción del acta, distinto criterio”

“Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde”, publicó la entidad rojiblanca en un comunicado en su cuenta oficial de ‘X’, junto a una imagen con las palabras “maquinaria engrasada”.

Y añadió después: “Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva”.

“Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio”, abundó el Atlético, que incluyó la foto de dos actas.

En una, referente al Athletic Club, se lee que, “en el minuto 54, el jugador Sancet Tirapu, Oihan fue expulsado por el siguiente motivo: dar una patada a un adversario con uso de fuerza excesiva estando el balón en juego, pero sin opciones de jugarlo”, a lo que agrega el Atlético: “sanción del comité, 2 partidos”.

En la otra, del derbi del pasado domingo, el acta recoge que, en el minuto 77, Federico Valverde fue expulsado “por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva”. “Sanción del comité; 1 partido”, añade.

Desde el derbi del pasado domingo, en referencia a las acciones polémicas, el Atlético ya publicó el pasado martes el derribo de Dani Carvajal a Marcos Llorente “esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Comité de Árbitros (CTA)”.

Horas después, hizo su propia revisión en ese sentido. "Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada (el CTA consideró en 'Tiempo de Revisión' que las decisiones tomadas en la expulsión de Valverde en el Real Madrid-Atlético de Madrid del pasado domingo fueron acertadas), nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con sólo dos faltas?", se preguntó el club rojiblanco en su cuenta oficial de ‘X’.

"Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’”, añadió.

Su ‘hilo’ comenzó con un vídeo de una acción de Dani Carvajal sobre Giuliano Simeone. “La patada voladora. No es falta”, publicó.

Le siguió una imagen de una caída de Vinicius ante Robin Le Normand. “El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza”, remarcó.

Después, el citado derribo de Llorente por una entrada de Carvajal en el primer tiempo. “Me vino un tren por delante -una frase literal dicha por el propio Llorente para explicar esa jugada-. No es falta”, expresó el Atlético.

“Empujar dentro del área. No es falta”, continuó el club rojiblanco, sobre una incursión de Ademola Lookman en el área ante Antonio Rudiger y Dani Carvajal.

“Sigan, sigan. No es falta”, publicó en otro vídeo, con una infracción de Fede Valverde sobre Antoine Griezmann.

El pasado martes, tras esos mensajes, concluyó: “Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)”.