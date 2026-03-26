Fútbol Internacional
26 de marzo de 2026 - 13:40

En libertad con cargos los dos expresidentes de clubes turcos detenidos por drogas

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Estambul, 26 mar (EFE).- Un juzgado de Estambul puso este jueves en libertad con cargos a Burak Elmas y Fikret Orman, expresidentes de los clubes de fútbol Galatasaray y Besiktas, respectivamente, detenidos en una redada por supuesto uso de narcóticos.

Por EFE

Los dos empresarios fueron detenidos el miércoles en sus domicilios, al igual que otras 12 personas, todos por "posesión de sustancias estupefacientes para uso personal o por facilitar el consumo de drogas", según un comunicado de la Fiscalía.

De los 14 detenidos, seis, entre ellos Elmas y Orman, quedan ahora en libertad con cargos y sujetos a la prohibición de abandonar el país, mientras que otros cuatro, todos ellos empresarios o gerentes menos conocidos, han sido enviados a prisión preventiva.

Además, tres acusados deben permanecer en arresto domiciliario y uno ha sido puesto en libertad, informó el diario turco BirGün.

Las operaciones policiales de esta semana se produjeron después de otras similares llevadas a cabo en los últimos meses, con detenciones de varias figuras públicas, entre ellas artistas, actores y personajes famosos en redes sociales.

Si bien a algunas de ellas se les impuso prisión preventiva, otras fueron puestas en libertad tras dar negativos los resultados de las pruebas de drogas a las que fueron sometidas.