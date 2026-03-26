España disputará ante Perú en Puebla (México) su último partido previo al Mundial

Así informa la Real Federación Española de Fútbol, cuyo presidente, Rafael Louzán, "se desplazará a México próximamente para participar de forma activa en la presentación oficial del encuentro junto a Alejandro Armenta Mier, gobernador del Estado de Puebla, quien ha sido impulsor determinante de la presencia de España en el Estado siguiendo la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de impulso al deporte".

El Estadio Cuauhtémoc es propiedad del Estado de Puebla y la casa de los equipos Club Puebla y Club de Fútbol Cruz Azul, de la Primera División del fútbol mexicano. El recinto, con capacidad para 51.726 espectadores, fue sede de varios partidos en los mundiales de 1970 y 1986, recuerda la RFEF.

Este partido, bautizado como "Puebla, tierra de campeones; la prueba final. Perú vs España", será el segundo de España en dicho Estado a lo largo de su historia, y el octavo en México.

España y Perú se han enfrentado anteriormente en tres ocasiones, con pleno de victorias españolas. El último precedente entre las dos selecciones data del 31 de mayo del 2008, cuando el equipo que dirigía Luis Aragonés se impuso por 2-1 en el Nuevo Colombino de Huelva días antes de alzarse con su segunda Eurocopa en el Ernst Happel de Viena, agrega la RFEF.